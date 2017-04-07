Худрук "Гоголь-центра", режиссер театра и кино Кирилл Серебренников в интервью ТАСС рассказал о фильме, посвященном раннему этапу творчества группы "Кино" и ее лидеру Виктору Цою.

Представители кинокомпании Hype Film ранее утверждали, что картина Серебренникова будет описывать события конца 1970-х - начала 1980-х годов, когда музыканты только готовились к записи своего дебютного альбома. Однако режиссер решил сузить сюжет до лета 1983 года.

"Это будет история не только про Цоя, это не байопик, посвященный всей его жизни", - говорит Серебренников. "Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная. Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает. И эти ребята, про которых мы снимаем фильм, ощущали себя свободными, хоть и жили за железным занавесом, и при этом умели любить на полную катушку", - говорит режиссер.

Съемки картины начнутся в августе этого года в Санкт-Петербурге по сценарию Лилии и Михаила Идовых. Кастинг должен завершиться до конца апреля. По предварительным данным, фильм выйдет летом 2018 года под названием "Лето".

Рассуждая о том, почему "Цой жив", а его песни по-прежнему весьма актуальны и популярны, Серебренников в качестве причин отметил "силу огромного таланта и подлинное дыхание свободы". "Цой погиб в 1990 году, за год до распада СССР. И он себя ничем не дискредитировал - ни дальнейшей жизнью, ни изменой своему образу. Это действительно последний герой", - говорит Серебренников.

По мнению худрука "Гоголь-центра", рокеры, которые жили в "лютом совке, за железным занавесом" и при этом писали свою музыку, были по-настоящему свободны. "И конечно, благодаря им начались невероятные, необратимые процессы в головах у людей. Они показали, что есть другая жизнь, другие герои, другие лица, а не только серые, одинаково постриженные под бобрик люди с погонами, внешними или внутренними", - говорит он.

Дебютный альбом будущей легенды русского рока записывался в 1982 году в Доме пионеров Красногвардейского района Петербурга при участии музыкантов "Аквариума" и с использованием драм-машины в связи с отсутствием барабанщика. Получившийся магнитоальбом из 13 песен был назван "45".

Сам Цой позднее говорил, что запись вышла довольно "сырой", но альбом поспособствовал популярности возглавляемой Цоем рок-группы "Кино", которая стала культовой в стране в 1980-х годах и остается таковой для многих до сих пор.

В 1988 году вышли фильм "Игла" с Цоем в главной роли и музыкальный альбом "Группа крови", которые породили настоящую "киноманию" в стране: тысячи подростков слушали "Кино", стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. Похоронен в Петербурге.