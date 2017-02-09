Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Биографическая картина посвящена периоду конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда 18-летний Цой готовится и записывает свой первый альбом. Сюжет построят на малоизвестных фактах биографии музыканта.

"Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница" — через несколько лет эти песни станут мега-хитами, Цой будет собирать стадионы, а после его трагической гибели его именем назовут стены, улицы и даже астероид. А пока он играет на бас-гитаре в группе "Палата N 6", поет в электричках и впервые знакомится с теми, кто сыграет в его жизни судьбоносные роли", — отмечается в сообщении.

На данный момент утвержденного названия у ленты нет. В качестве оператора-постановщика приглашен Владислав Опельянц ("Заложники", "Селфи", "Ученик"). Музыку напишет лауреат премии Европейской киноакадемии Илья Демуцкий ("Ученик"), также планируется использовать песни Цоя и произведения западных рок-артистов, повлиявших на формирование русского рока.

Съемки пройдут в августе 2017 года в Санкт-Петербурге, в прокат фильм должен выйти осенью 2018-го. В настоящее время начался кастинг.