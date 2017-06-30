Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список деятелей кино, приглашенных в ее состав в 2017 году. Среди них - российский режиссер Кира Муратова и ее коллеги Нана Джорджадзе, Том Форд и Гай Ричи. В перечень, обнародованный на сайте киноакадемии, вошли 774 человека из 57 стран.

Среди актеров, попавших в список, - Моника Белуччи, Крис Эванс, Том Фелтон, Руперт Гринт, Галь Гадот, Шарлотта Генсбур, Крис Хемсворт, Вигго Мортенсен, Наоми Харрис, Ченнинг Татум. В киноакадемию также приглашены композитор Анджело Бадаламенти и певец Джастин Тимберлейк.

Самой старшей звездой из приглашенных стала 95-летняя легенда шоу-бизнеса Бетти Уайт, самой младшей - 19-летняя американская актриса Эль Фаннинг.

Как отмечает ТАСС, Кира Муратова выделена за фильмы "Настройщик" 2004 года, в котором роли сыграли Георгий Делиев, Алла Демидова, Рената Литвинова, Нина Русланова, а также за "Астенический синдром" 1989 года. Также успешными работами Муратовой считаются "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971). "Астенический синдром" получил специальный приз жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля (1990).

Грузинский режиссер Нана Джорджадзе - призер Каннского кинофестиваля за фильм "Робинзониада, или мой английский дедушка" (1987).