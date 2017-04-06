Ролик про страшного клоуна Пеннивайза набрал почти 200 млн просмотров за первые 24 часа после публикации.
Но как выяснилось, некоторым зрителям видео не понравилось: они опасаются новой волны "антиклоунской паранойи" и считают, что это нанесет урон бизнесу, который и так переживает спад.
"Это будет плохо для клоунов", – заявил 42-летний клоун Гилфорд Адамс. "Это разрушает наш бизнес", – отметил 32-летний клоун Ник Кейн.
По словам клоуна Роджера Фохаса, он боится, что после выхода фильма "Оно" клоунов перестанут приглашать на вечеринки по случаю дня рождения детей.
Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др. "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2017 года.