Профессиональные клоуны обиделись на трейлер нового фильма "Оно", снятого по роману Стивена Кинга, сообщает The Independent.

Ролик про страшного клоуна Пеннивайза набрал почти 200 млн просмотров за первые 24 часа после публикации.

Но как выяснилось, некоторым зрителям видео не понравилось: они опасаются новой волны "антиклоунской паранойи" и считают, что это нанесет урон бизнесу, который и так переживает спад.

"Это будет плохо для клоунов", – заявил 42-летний клоун Гилфорд Адамс. "Это разрушает наш бизнес", – отметил 32-летний клоун Ник Кейн.

По словам клоуна Роджера Фохаса, он боится, что после выхода фильма "Оно" клоунов перестанут приглашать на вечеринки по случаю дня рождения детей.

Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др. "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2017 года.