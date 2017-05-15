По словам Мартина, в настоящее время HBO разрабатывает новые идеи с четырьмя сценаристами. Это Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеленд и Карли Рэй. Недавно к ним добавился пятый автор, но Мартин отказался раскрывать его имя.

Как отметил писатель, ему не нравится термин "спин-офф", и он считает, что к новым проектам он неприменим. "То, о чем мы говорим, это новые истории, разворачивающиеся во "второстепенной вселенной" (если взять термин Толкиена) Вестероса и мира за его пределами, мира, который я создал для "Песни льда и пламени", – пояснил Мартин.

Он также сообщил, что каждая из обсуждаемых в настоящее время концепций – это больше приквел, чем сиквел, и действие некоторых может происходить вовсе не в Вестеросе.

Кроме того, Мартин подтвердил свое участие в разработке этих идей, причем он уточнил, что сотрудничает со всеми сценаристами, не только с двумя, как сообщали СМИ.

Наконец, писатель выразил большое сомнение в том, что HBO снимет все эти сериалы. "По крайней мере, не сразу", – добавил он. По словам Мартина, пока речь идет о заказе пяти пилотных сценариев.

В финале своего поста Мартин заявил, что по-прежнему работает над "Ветрами зимы" и продолжит над ними работать, пока книга не будет готова. Писатель пошутил, что хотел бы клонировать себя, понять, как увеличить количество часов в сутках, или же найти способ обходиться без сна.