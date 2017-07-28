В ноябре 2019 года киноприключения секретного агента на службе Ее Величества Джеймса Бонда пополнятся юбилейным, 25-м фильмом. О самой картине сейчас неизвестно ничего — скупой релиз компаний Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions обещает лишь, что франшиза будет продолжена? и называет дату выхода.

Большего, впрочем, пока и не нужно — конкурентам из других кинокомпаний достаточно знать, что на начало ноября 2019-го планировать блокбастеры они могут, пожалуй, только убедившись, что их проект стоит того, чтобы состязаться с Бондом.

Другое дело — зрители, которым интересно буквально все.

Их любопытство будет удовлетворяться постепенно все же даже Бонд, Джеймс Бонд, не способен сгенерировать столько новостей, чтобы удерживать непрерывный интерес на протяжении двух с лишним лет. Но первые известия со съемочной площадки — вернее, пока что лишь из кабинетов продюсеров — уже появились.

Изданию Deadline удалось выяснить, кто может снять 25-й фильм бондианы. Напомним, что предыдущие две части режиссером был британец Сэм Мендес — он работал над франшизой несколько лет и выпустил "Координаты "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015), самые прибыльные фильмы серии ($1,108 млрд и $880,7 млн соответственно). После "Спектра" Мендес заявил, что устал и уходит, так что продюсерам пришлось искать ему замену. Сложно сказать, сколько времени они потратили на это занятие, но шорт-лист претендентов просочился в СМИ только сейчас.

На кресло режиссера в 25-м "Бонде" могут рассчитывать трое — канадец Дени Вильнёв, француз Ян Деманж и британец Дэвид Маккензи.

Самым именитым из этой троицы является Вильнёв. Его картина "Пожары" (снятая в Канаде на французском языке) в 2010-м попала в короткий список номинантов на иностранный "Оскар", а фильм "Убийца" в 2015-м попал в конкурс Каннского кинофестиваля.

В прошлом году вышла поставленная Вильнёвым фантастика о контакте с инопланетянами "Прибытие", а этой осенью выйдет "Бегущий по лезвию 2049" — долгожданный сиквел культовой ленты Ридли Скотта. Правда, режиссер подписан на очередную экранизацию "Дюны", но этот проект — в отличие от юбилейного "Бонда" — пока находится на стадии подготовки и неизвестно, будет ли он вообще реализован.

Дэвид Маккензи регулярно участвует со своими картинами в престижных кинофестивалях и номинируется на различные награды — в этом году, к примеру, его фильм "Любой ценой" мог получить "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший фильм. У Яна Деманжа (он на самом деле тоже британец, но французского происхождения) фильмография не столь солидная, в ней лишь несколько сериалов и громкий дебют — фильм "71" (2014) о столкновениях между католиками и протестантами в Белфасте в начале 70-х.

Именно Деманж — по данным Variety — является главным кандидатом в режиссеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

Но, в принципе, с режиссером новой части бондианы все почти понятно: даже если выбор будет сделан не в пользу кого-то из этой тройки, продюсеры успеют определиться с кандидатурой до начала съемок, которые запланированы на 2018 год. Сложнее с исполнителем главной роли, от которого, собственно, и зависит, каким именно будет юбилейный фильм.

Самым вероятным кандидатом является Дэниел Крейг.

Крейг играл Бонда в четырех последних фильмах франшизы — в "Казино "Рояль", "Кванте милосердия", "Координатах "Скайфолл" и "Спектре". Правда, в 2015 году, после премьеры "Спектра", он тоже заявил, что устал от этого персонажа и "снялся бы в еще одном "Бонде" только ради денег". Продюсерам такие откровения не понравились, и Крейг оказался в подвисшем состоянии; букмекеры даже начали активнее принимать ставки на то, кто будет следующим исполнителем знаменитой роли.

Назывались имена Тома Харди, Дэмиэна Льюиса (Николас Броуди из сериала "Родина"), Генри Кавилла (Супермен из киновселенной DC) и Тома Хиддлстона. Правда, не исключались и определенные изменения в образе агента с правом на убийство — например, он мог стать чернокожим (в исполнении Идриса Эльбы) или вообще женщиной — как Доктор Кто из популярного сериала.

Но столь радикальные новшества, скорее всего, подождут до 26-й части: рисковать в юбилей продюсеры не будут. Кроме того, у Крейга еще не закончился контракт — ему осталось сыграть еще в одном фильме, и вряд ли кто-либо удивится, если продюсеры сумеют договориться с актером. Тем более что на этой неделе была еще одна утечка — что Крейг еще дважды сыграет Бонда всего за £47 млн.

О том, что никаких сюрпризов 25-й "Бонд" не обещает, свидетельствует и выбор сценаристов.

Уже объявлено, что над сценарием будут работать Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, которые написали все история для Бонда-Крейга. Да и предпочтение Яна Деманжа (которое официально еще не подтверждено, конечно), то есть менее опытного из троих кандидатов, говорит о том, что это будет скорее продюсерский проект, который идеально впишется в бондиану. Естественно, с учетом юбилейного статуса фильма.