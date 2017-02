Главная награда - премия за лучший фильм - досталась драме о чернокожем гее "Лунный свет". При этом вначале актриса Фэй Данауэй объявила лучшей лентой "Ла Ла Ленд". Позднее выяснилось, что были перепутаны конверты.

"Ла Ла Ленд" был лидером по числу номинаций, но не стал - по наградам. Тем не менее, свое лента взяла - статуэтки в номинациях , "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший композитор", "Лучшая операторская работа", "Лучшая композиция к фильму".

В категории "Лучший актер" награда вполне предсказуемо досталась Кейси Аффлеку, теперь у братьев (Бен Аффлек - родной брат Кейси) есть у каждого свой "Оскар".

Ведущим церемонии в этом году стал комик Джимми Киммел, шутки которого несколько освежили привычную торжественную, но в последние годы немного унылую атмосферу мероприятия. Например, Джимми не смог не пошутить про Трампа, припомнив прошлогодний оскаровский скандал, когда темнокожие кинодеятели обвинили академию в расизме. "Знаете, я хочу поблагодарить Дональда Трампа, - заявил Киммел со сцены. - Помните прошлогоднюю церемонию? Эх, тогда нам это казалось расизмом". Не смог он не вспомнить и Мэтта Дэймона, над которым шутит уже с десяток лет в своем телешоу.

Список лауреатов:

"Лучший фильм" - "Лунный свет"

"Лучшая актриса" - Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

"Лучший актер" - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

"Лучший режиссер" - Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

"Лучший актер второго плана" - Махершала Али ("Лунный свет")

"Лучшие грим и прически" - "Отряд самоубийц"

"Лучшие костюмы" - "Фантастические твари и где они обитают"

"Лучший документальный фильм" - "О. Джей.: Сделано в Америке"

"Лучший монтаж звука" - "Прибытие"

"Лучший звук" - "По соображениям совести"

"Лучшая актриса второго плана" - Виола Дэвис ("Ограды")

"Лучший фильм на иностранном языке" - "Коммивояжер" (Асгар Фархади)

"Лучший анимационный фильм" - "Зверополис"

"Лучшие визуальные эффекты" - "Книга джунглей"

"Лучший киномонтаж" - Джон Гилберт ("По соображениям совести")

"Лучшая короткометражная лента" - "Белые шлемы"

"Лучшая операторская работа" - Линус Сандгрен ("Ла-Ла Ленд")

"Лучший композитор" - Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд")

"Лучшая композиция к фильму" - City of Stars ("Ла-Ла Ленд")

"Лучший оригинальный сценарий" - Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")

"Лучший адаптированный сценарий" - Барри Дженкинс ("Лунный свет")