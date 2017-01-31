Макгрегор призвал не верить слухам. Он отметил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) однажды предложило ему съемки в этом телесериале. Это произошло в раздевалке после боя. "Я весь помятый, хромой, я бил по коленям противника на протяжении 25 минут, у меня ноги отваливаются, и тут мне пытаются предложить роль в "Игре престолов"", — рассказал ирландец, подчеркнув, что отказался участвовать в проекте.

По словам Макгрегора, это был единственный раз, когда он слышал о проекте. "Я никогда не встречался ни с кем из "Игры престолов", и теперь я снимаюсь в игре, черт возьми, престолов", — возмутился боец.

Слухи об участии Макгрегора в фэнтезийном сериале появились в начале декабря 2016 года. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил эту информацию. Позже фансайт Watchers on the Wall со ссылкой на источник назвал роль ирландца в "Игре престолов". По данным издания, боец должен был исполнить эпизодическую роль немого моряка на пиратском корабле "Тишина".