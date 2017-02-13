Кроме того, картина получила главную британскую кинопремию еще в четырех номинациях. Дэмьен Шазелл удостоен награды как лучший режиссер, Эмма Стоун — как лучшая актриса. Также киноленте присудили премии за операторскую работу и музыку.

Лучшим актером Британская академия кино и телеискусств назвала Кейси Аффлека, сыгравшего в фильме "Манчестер у моря", Кеннет Лонерган за работу над этой картиной получил награду в номинации "Лучший сценарий".

70-я торжественная церемония вручения премии BAFTA прошла в лондонском концертном зале Albert Hall. Ведущим стал британский актер и писатель Стивен Фрай.

Мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" с Эммой Стоун и Райаном Гослингом стал лидером по числу номинаций — картина соревновалась в 11 категориях. По девять номинаций получили ленты "Прибытие" Дени Вильнева и "Под покровом ночи" Тома Форда. Фильм режиссера Кеннета Лонергана "Манчестер у моря" претендовал на шесть наград.

Премия BAFTA ежегодно вручается за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. В 2016 году награды в пяти номинациях была удостоена приключенческая драма "Выживший" режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли.