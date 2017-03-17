С 25 марта на LTV7 стартует показ научно-популярной программы для детей "Лаборатория чудес". Передача будет выходить на русском языке с латышскими субтитрами по субботам в 8 часов утра.

Продюсер программы Кристапс Валдниекс уверен, что несмотря на то, что основной аудиторией программы являются дети в возрасте от 7 до 12 лет, она точно будет интересна для всей семьи. "Лаборатория чудес" простым языком, весело и интересно расскажет о космосе, электричестве, человеческом теле. Сопровождая все это захватывающими экспериментами.

"Программу снимали в "Центре AHHAA", в Тарту, в Эстонии, и мы выбрали это место неслучайно: это самый прогрессивный и интересный музей, посвященный науке в Балтии. Он создан специально для детей. Там нас принимали с большим интересом, и, казалось, что содержание программы волнует работников музея не меньше, чем нас", - рассказывает Валдниекс.

В каждой программе зрители увидят три эксперимента, которые дополнят сюжеты о науке. В программе расскажут, как снимаются трюки для кино, и даже как устроен космос.

Foto: Publiciātes foto

Ведущим программы станет профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев. Он прекрасно рассказывает о всех экспериментах, включенных в программы, на доступном для детей языке. "Важно, чтобы с малых лет дети и подростки начинали интересоваться наукой. Космос, электричество, вода и воздух – все это темы, о которых мы будем говорить в передаче", - рассказывает Кащеев.

Его помощницей в программе станет работник Центра AHHAA – Юлия Пинтшука, в центре она руководит отделом экспериментов. Кроме того, впервые на Латвийском телевидении одним из ведущих программы будет робот – Оскар. Он "живет" в научном центре, но в этот раз будет активным участником в создании передачи.