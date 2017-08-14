Помимо актерской работы, Ди Каприо станет одним из продюсеров фильма по книге американского писателя-биографа Уолтера Айзексона, которая поступит в продажу в октябре 2017 года.

Дата начала съемок фильма пока не названа. За права на экранизацию боролись крупнейшие киностудии Paramount и Universal.

Леонардо Ди Каприо, согласно официальной биографии актера, получил свое имя именно в честь да Винчи. Его мать стояла перед одной из работ великого мастера в итальянской галерее Уфицци, когда ребенок в ее утробе впервые пошевелился.

Актер получил свой единственный Оскар в карьере в номинации "Лучшая мужская роль" в 2016 году за картину "Выживший". Он также играл в таких фильмах, как "Титаник", "Пляж", "Банды Нью-Йорка", "Поймай меня, если сможешь", "Авиатор", "Остров проклятых", "Начало", "Великий Гэтсби", "Волк с Уолл-стрит".