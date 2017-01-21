Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Украины со ссылкой на Variety, фильм "Иней" является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши.

По сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради). Реальность оказывается гораздо более жестокой, чем романтические представления молодого литовца.

Съемки "Инея" начались в декабре 2016-го. Первые съемки продолжались около двух недель в Херсонской области Украины недалеко от границы с Крымом.

44-летняя француженка Ванесса Паради с 1998 года является гражданской женой актёра Джонни Деппа. У пары двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди и сын Джек Кристофер. В июне 2012 года пара рассталась, к тому времени у Паради был роман с владельцем мебельной компании Usinedeco Ги-Давидом Гарби.

Роман Ванессы Паради и Ги-Давида Гарби продлился лишь несколько месяцев. Осенью 2012 стало известно о новом избраннике артистки — певце Бенджамине Биоле, который ранее встречался с супругой экс-президента Франции Николя Саркози Карлой Бруни. Однако этот роман тоже продлился недолго. Сейчас Ванесса вновь налаживает отношения с Джонни Деппом.