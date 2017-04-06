Американский режиссер Майкл Бэй, создатель пяти фильмов франшизы "Трансформеры", заявил о планах снять еще больше десятка картин серии, сообщает NME.

"Уже написано 14 сценариев, и это отличные истории", — рассказал кинематографист.

Студия Paramount уже утвердила проект спин-оффа, посвященного персонажу Бамблби, который выйдет в 2018-м, а также шестой части "Трансформеров", намеченной на 2019 год.

По словам Бэя, он не планирует единолично снимать все ленты. "И все же я хочу поработать над одной из них — над спин-оффом "Трансформеров"", — поделился режиссер.

На данный момент франшиза состоит из четырех фильмов. "Трансформеры 5: Последний рыцарь" выйдет на экраны 22 июня.

"Трансформеры" — первоначально серия игрушек, выпущенная совместно американской компанией Hasbro и японской TakaraTomy. Когда проект приобрел популярность, Hasbro спродюсировала несколько мультфильмов о трансформерах. Затем появился цикл высокобюджетных блокбастеров. Картины рассказывают о вторжении инопланетных разумных машин, способных трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику.