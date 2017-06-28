Финальная часть "Мстителей", которая выйдет на экраны в 2019 году, скорее всего, станет последней для некоторых из персонажей вселенной Marvel.

Глава студии Кевин Фейдж подтвердил опасения поклонников в интервью изданию JoBlo. По предварительным данным, гибель грозит двум самым харизматичным героям - Железному человеку в исполнении Роберта Дауни-младшего и Капитану Америке, которого играет Крис Эванс.

"У нас есть еще два года напряженной работы, чтобы закончить эти фильмы, и им предстоит много тяжелой работы. Так что о чем мы сейчас думаем - так это о том, чтобы завершить нынешние проекты", - сказал Фейдж журналистам, признавшись, что пока у Marvel нет планов по поводу создания новых фильмов после четвертых "Мстителей".

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности", над которым работают режиссеры Энтони и Джо Руссо, должен выйти в 2018 году. В этой картине мстителям предстоит при участии Стражей галактики и других героев вселенной Marvel сразиться с Таносом за камни бесконечности. Продолжение запланировано через год.