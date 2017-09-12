В работе над шоу Дэймону будет помогать актер и продюсер Питер Берг. По данным The Hollywood Reporter, каждый эпизод будет посвящен новым лайфхакам, незаменимым во время апокалипсиса. Повествование будет вестись от имени бывшего военного Шона Ванса и бывшей военной медсестры Дэврил Фанин. В первом сезоне планируется снять восемь серий.

Для Дэймона это второй опыт работы на телевидение. Ранее он вместе с Аффлеком снимал проект "Корпорация" для телеканала Syfy, но его закрыли в начале года после невнятного первого сезона.

Что касается Берга, то у него на счету целый ряд сериалов для HBO. К актуальному опыту также можно отнести снятую им четыре года назад военную драму "Уцелевший" в Марком Уолбергом в главной роли.