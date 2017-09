16 сентября были оглашены лауреаты конкурсов Рижского международного кинофестиваля (RIGA IFF). Главный приз и премия в размере 2000 евро получил фильм "Ноябрь" Райнера Сарнета, снятый по мотивам романа Андруса Кивиряхка. Картина также удостоилась приза молодежного жюри и приза зрительских симпатий.

В программе ARTDOCFEST/RIGA, посвящённой документальному кино, приз зрительских симпатий получил фильм Аудрюса Стониса "Женщина и ледник". Похвалы за наилучшую продюсерскую работу получил Станислав Ершов, продюсер "Последнего вальса".

В рамках международного конкурса короткометражных фильмов SHORT RIGA – программы короткометражного, экспериментального и музыкального видео – победу одержал фильм Итонье Соймера Гуттормсена "Обратный ход".

В рамках конкурса балтийских музыкальных видео SHORT RIGA главный приз получила композиция к песне группы Elephants from Neptune "Oh no", автором которой является Мария Рейнуп.

Детское жюри RIGA IFF объявило о награждении призом KIDS WEEKEND фильма "Комната 213". Режиссёр Эмели Линдблом не смогла явиться на церемонию, однако приз ей пообещала передать представитель Посольства Швеции в Риге Эвия Голуба.