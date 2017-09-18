В программе ARTDOCFEST/RIGA, посвящённой документальному кино, приз зрительских симпатий получил фильм Аудрюса Стониса "Женщина и ледник". Похвалы за наилучшую продюсерскую работу получил Станислав Ершов, продюсер "Последнего вальса".
В рамках международного конкурса короткометражных фильмов SHORT RIGA – программы короткометражного, экспериментального и музыкального видео – победу одержал фильм Итонье Соймера Гуттормсена "Обратный ход".
В рамках конкурса балтийских музыкальных видео SHORT RIGA главный приз получила композиция к песне группы Elephants from Neptune "Oh no", автором которой является Мария Рейнуп.
Детское жюри RIGA IFF объявило о награждении призом KIDS WEEKEND фильма "Комната 213". Режиссёр Эмели Линдблом не смогла явиться на церемонию, однако приз ей пообещала передать представитель Посольства Швеции в Риге Эвия Голуба.