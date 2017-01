Журнал Rolling Stone опубликовал список из 25 сериалов, новые сезоны которых зрители ждут с наибольшим нетерпением. Рейтинг возглавил "Молодой Папа" Паоло Соррентино, претендующий на звание главного драматического открытия нынешнего сезона.

Первый сезон сериала, посвященного вымышленному понтифику в исполнении Джуда Лоу, стартовал в Италии и Германии в октябре 2016 года, а 15 января первый эпизод вышел на канале HBO в США. Накануне американской премьеры в Сеть утекли кадры из второго сезона, на которых главный герой полностью обнажен.

"Пий XIII - потрясающе интересный, противоречивый герой. Папа, периодически признающийся в том, что не верит в Бога, и одновременно упрекающий паству - мол, она забыла Создателя. Папа, который курит, приоткрыв форточку с видом на площадь Святого Петра. Папа, который неоднократно нарушает тайну исповеди, обожает "Кока-колу" и облачается в торжественное одеяние под песню Sexy And I Know It. При этом его взгляды консервативнее, чем у самого ярого приверженца традиционного католицизма. Странный Папа: внимательный и чуткий, обаятельный в своей загадочности и неотвратимый, как возмездие", - пишет о телевизионном понтифике "Татьянин день".

Помимо "Молодого Папы" в список ожидаемых сериалов вошли такие классические сериалы, как "Ходячие мертвецы", "Фарго", "Американские боги", "Твин Пикс", "Стартрек" и "Игра престолов".