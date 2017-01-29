Помимо мюзикла за главный приз боролись такие картины, как "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести" и "Любой ценой".

Ранее сообщалось, что "Ла-Ла Ленд" повторил рекорд "Титаника" по количеству номинаций на "Оскар".

Премия Гильдии продюсеров США (Producers Guild of America Award) — ежегодная награда, вручаемая за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении Гильдией продюсеров Америки с 1990 года по настоящее время.