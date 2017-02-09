Полиция усилила меры безопасности на Берлинском международном кинофестивале, который открывается в четверг, 9 февраля. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В пресс-службе правоохранительных органов подчеркнули, что не имеют информации о планируемых атаках во время фестиваля. "Тем не менее, мы будем в состоянии повышенной готовности", — заявил пресс-секретарь полиции Берлина Винфрид Венцель. Он отметил, что после декабрьского теракта полицейские, вооруженные пистолетами-пулеметами, стали обычным явлением в столице Германии.

Венцель подчеркнул, что к центрам проведения фестиваля будет ограничен доступ транспортных средств, чтобы предотвратить возможное повторение декабрьской террористической атаки, когда экстремист за рулем грузовика наехал на толпу людей. Пресс-секретарь отметил, что некоторые полицейские будут дежурить в штатском, смешиваясь с толпой.

19 декабря 2016 года в центре Берлина в толпу посетителей рождественской ярмарки въехал грузовик. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен в ходе стычки с итальянской полицией 23 декабря. Ответственность за нападение взяло "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года. В 2016-м главную награду Берлинале — "Золотого медведя" — получил документальный фильм итальянского режиссера Джанфранко Рози "Огонь на море" о беженцах из Африки и с Ближнего Востока.