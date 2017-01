Мировая премьера нового фильма о Росомахе с Хью Джекманом в главной роли состоится в феврале в рамках Берлинского кинофестиваля, сообщает ВВС.

"Логан" Джеймса Мэнголда - третья картина о супергерое вселенной Marvel. Действие фильма происходит в постапокалиптическом будущем, описанном в серии комиксов Old Man Logan. Ранее сообщалось, что Хью Джекман больше не вернется к роли Росомахи после выхода третьей части спин-оффа. В картине, которая должна выйти на экраны в марте, также снялись Патрик Стюарт, Элизабет Родригес, Стивен Мерчант и Бойд Холбрук.

Накануне была объявлена часть конкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе форума, полная программа будет озвучена 31 января руководителем фестиваля Дитером Коссликом на пресс-конференции в Берлине.

В этом году в конкурсе принимают участие картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии, Чехии.

В программе заявлена лента режиссера из Южной Кореи Хона Сан-су On the Beach at Night Alone, фильм "Бар" испанца Алекса де ла Иглесиа, "Белые ночи" немецкого режиссера Томаса Арслана, "Йоахим" режиссера из Бразилии Марсело Гомеса, "Мистер Лонг" режиссера из Японии Сабу (Хироюки Танака), фильм "Возвращение в Монток" немецкого режиссера Фолькера Шлендорфа.

Вне конкурса на фестивале будет показан фильм британца Дэнни Бойла "На игле - 2".

67-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 9 по 17 февраля.