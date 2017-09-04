Фильм будет претендовать на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". На выдвижение в этой номинации претендовал также фильм Андрея Экиса "Свингеры".

Латвийская премьера "Хроники Мелании" состоялась 1 ноября 2016 года. Фильм является совместным производством Латвии ("Mistrus Media"), Финляндии ("Inland Films") и Чехии ("8HeadsProductions"). Главную роль в нем играет швейцарская актриса Сабина Тимотео.

Фильм снят по мотивам книги Мелании Ванаги (1905-1997) "На берегу Вель-реки", которая рассказывает о 16 годах ссылки в Сибири.

90-я церемония вручения "Оскаров" пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Номинанты на призы во всех категориях будут объявлены 23 января.