Прообразом главного героя франшизы "Пираты Карибского моря" капитана Джека Воробья стал пират Джек Уорд. Их сходство обнаружила турецкая газета Daily Sabah.

Уорд родился в Англии в середине 1550-х. Он прославился как легендарный пират. Уорд принял ислам во время плавания в Тунис. Капитан любил птиц, и за это ему дали прозвище Воробей. Последние годы жизни он служил Османской империи.

Упоминания о Уорде есть в путевых заметках шотландского писателя и путешественника Вильяма Литгоу. Он отмечал, что пират был заядлым пьяницей, но после принятия ислама перестал употреблять алкоголь. По словам Литгоу, Уорд также носил тюрбан.

Кроме того, Уорду посвящена пьеса 1612 года "Христианин, превратившийся в турка" (A Christian Turn'd Turk) английского драматурга Роберта Даборна. В ней автор рассказывает о том, как пират принял ислам.

Капитан Джек Воробей — главный герой серии фильмов "Пираты Карибского моря". Киноэпопея включает в себя четыре ленты. Пятая и заключительная часть под названием "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" выйдет на экраны 26 мая.