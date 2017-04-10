Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд и брат актрисы Тодд Фишер разрешили создателям девятой части "Звездных войн" использовать отснятый с участием покойной звезды материал.

"Она часть этой вселенной, и я думаю, что ее наследие должно жить. Убрать ее из этой истории было бы все равно что переписать Библию. Для меня "Звездные войны" - это Священный Грааль историй и преданий, и я не могу покушаться на него", - рассказал Тодд Фишер The New York Daily News.

Ранее стало известно, что Disney не будет использовать в "Звездных войнах" цифровой образ принцессы Леи, как это было сделано, к примеру, с персонажем покойного Петра Кушинга.

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи снялась в восьмом фильме франшизы "Звездные войны: Последний джедай" ("Star Wars: The Last Jedi"). Съемки этого эпизода завершились в июле 2016 года, за несколько месяцев до смерти актрисы. Премьера картины намечена на декабрь 2017-го.

Фишер исполнила роль принцессы Леи в фильмах "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).