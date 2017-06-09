Назван величайший фильм всех времен

Вторую строчку занимает лента "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980).
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На третьей позиции оказался "Темный рыцарь" (2008).
Foto: AP/Scanpix
В первую десятку также попали "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти", "Звездные войны" (какой именно эпизод, не уточняется), "Властелин колец: Братство Кольца".
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"Крестный отец 2" занимает 12-е место.
В 2016 году фильмы о Гарри Поттере снова возглавили рейтинг лучших книжных экранизаций.