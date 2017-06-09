Назван величайший фильм всех времен

Стал известен величайший фильм всех времен по версии поклонников кино, сообщает Daily Mail. В опросе журнала Empire приняли участие 20 тыс. человек. Они отдали первое место картине "Крестный отец" (1972).

Вторую строчку занимает лента "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980).

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На третьей позиции оказался "Темный рыцарь" (2008).

Foto: AP/Scanpix

В первую десятку также попали "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти", "Звездные войны" (какой именно эпизод, не уточняется), "Властелин колец: Братство Кольца".

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"Крестный отец 2" занимает 12-е место.

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