"Мы все еще снимаем седьмой сезон, и это продлится до начала следующего месяца. А затем в сентябре мы приступаем к финальным сериям", — заявил Каннингем. Он уточнил, что в последнем сезоне, который появится на экранах в 2018 году, будет всего шесть эпизодов.

Седьмой сезон "Игры престолов" выйдет летом 2017 года, он будет состоять из семи серий. Среди задействованных в нем звезд — ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграет немого моряка на пиратском корабле "Тишина".

"Игра престолов" — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу десять номинаций на премию "Эмми". Его литературной основой стала серия книг американского фантаста Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".