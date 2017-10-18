"Прожекторперисхилтон" выходил в эфир на Первом канале с 2008-го по 2012 год. Передача была закрыта из-за ухода Мартиросяна и Светлакова, которые по условиям контрактов с ТНТ не могли сотрудничать с другим телеканалом.

Ведущие "Прожектора" вели в эфире дискуссии на самые острые и злободневные темы и общались с гостями, в числе которых были мировые знаменитости. На счету проекта восемь премий "ТЭФИ". После возвращения в марте 2017 года программа стала второй перезапущенной программой на российском ТВ по продолжительности перерыва после КВН.

Весной передача ненадолго возвращалась в эфир, но не получила постоянного места в сетке вещания. В марте и апреле было показано всего шесть выпусков. Теперь же "Прожекторперисхилтон" получил свое время в субботнем эфире и увеличенный хронометраж - 50 вместо 30 минут.