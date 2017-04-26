"Звездные войны: Эпизод IX" запланирован сейчас к выходу 24 мая 2019 года. Режиссер — Колин Треворроу. Фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн"", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фильм "Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай" выйдет в середине декабря 2017 года.

"Звездные войны" — фантастическая кинофраншиза, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории".