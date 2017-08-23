Заявки на участие подали 10,5 тыс. претендентов, из них было отобрано 158 человек, которые поднимутся на сцену во время "слепых прослушиваний".

В жюри шестого сезона шоу "Голос" вошли Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан — этот состав наставников судил конкурс первые три года.

Телешоу "Голос" — российская версия голландского формата "The Voice", придуманного продюсером Джоном де Молем. Конкурс с успехом адаптирован во многих странах мира. В России Первый канал запустил это шоу осенью 2012 года.