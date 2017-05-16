Стала известна главная претендентка на роль девушки с татуировкой дракона в новом фильме. Как сообщает The Hollywood Reporter, это звезда сериала "Корона" Клэр Фой.

По имеющимся данным, переговоры студии Sony с актрисой находятся на ранней стадии. В случае подписания контракта Фой сыграет Лисбет Саландер в экранизации "Девушки, которая застряла в паутине" Давида Лагеркранца (четвертой части книжной серии, начавшейся с произведений Стига Ларссона).

Ранее сообщалось, что у фильма Дэвида Финчера "Девушка с татуировкой дракона" будет продолжение, но с другими актерами. Первая часть вышла в 2011 году. Главные роли сыграли Руни Мара и Дэниел Крэйг.

Режиссером назначен Федерико Альварес, известный по картинам "Зловещие мертвецы: Черная книга" (2013) и "Не дыши" (2015).

По словам источников, в финальный этап кастинга попали Фой и Фелисити Джонс, и предложение от студии уже поступило первой из указанных актрис. В числе главных препятствий – напряженный график работы Фой.