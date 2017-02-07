Первое место занял Ричард Линклейтер ("Отрочество", "Перед рассветом"). На второй строчке – Майк Ли, на третьей – Джафар Панахи.
В первую десятку также попали Жан-Пьер Дарденн, братья Итан и Джоэл Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог. Ни одной женщины-режиссера в топ-10 нет.
Как отмечает издание, большинство представленных рецензий написаны американскими критиками в основном об американских фильмах, хотя многие иностранные картины, выходившие в прокат в США, тоже получали рейтинги.