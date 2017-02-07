Стали известны 100 лучших режиссеров последних 25 лет, сообщает Quartz со ссылкой на данные Metacritic. При составлении списка учитывались тысячи рецензий.

Первое место занял Ричард Линклейтер ("Отрочество", "Перед рассветом"). На второй строчке – Майк Ли, на третьей – Джафар Панахи.

В первую десятку также попали Жан-Пьер Дарденн, братья Итан и Джоэл Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог. Ни одной женщины-режиссера в топ-10 нет.

Как отмечает издание, большинство представленных рецензий написаны американскими критиками в основном об американских фильмах, хотя многие иностранные картины, выходившие в прокат в США, тоже получали рейтинги.