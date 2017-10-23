"Вы наверное заметили, что этот год — особенно слабый в плане осеннего телевидения", — написали авторы списка, насчитывающего шесть позиций.

Лидером антитопа стал супергеройский проект "Сверхлюди" канала ABC. Премьера первого сезона состоялась 29 сентября. Ресурс назвал сериал худшей адаптацией комиксов Marvel в истории.

На втором месте — драма "Коллективный разум" канала CBS. Первый эпизод вышел в эфир 1 октября. Завершает тройку фантастическое шоу Сета Макфарлейна "Орвилл", которое стало пародией на "Стар Трек". Премьера состоялась 10 сентября на канале FOX.

Четвертую строчку занял "Хороший доктор" — ремейк одноименного корейского сериала. Проект стартовал 25 сентября на телеканале ABC. На пятом месте — мелодрама "Династия" канала The CW, первый эпизод показали 11 октября.

Последним среди худших оказался спин-офф сериала "Теория Большого взрыва" под названием "Детство Шелдона" (другой перевод — "Юный Шелдон"). Премьера состоялась 25 сентября.