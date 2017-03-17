Лидером стала французская лента "Хорошая работа" режиссера Клер Дени. Картина рассказывает о жизни солдат Иностранного легиона в Африке.

Второе место занял фильм "Конец долгого дня" британца Теренса Дэвиса. На третьей строчке — "Бездельник" Ричарда Линклейтера.

В первую десятку также вошли ленты "Яркий летний день" Эдварда Янга, "Спасение" Тодда Хейнса, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Муниципальное жилье" Фредерика Вайсмана, "Игра" Дэвида Финчера, "Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе" Шанталь Акерман и "Звездный десант" Пола Верховена.

Завершает рейтинг боевик Яна де Бонта "Скорость" с Киану Ривзом. В нем история разворачивается вокруг заминированного пассажиром автобуса, который взорвется, если стрелка спидометра опустится ниже восьмидесяти километров в час.

В январе газета The Wall Street Journal опубликовала рейтинг самых кассовых оскароносных фильмов в истории. Первое место получила лента "Унесенные ветром" режиссера Виктора Флеминга.