Картина режиссера Роберта Родригеса вышла в 1995 году. Тарантино выступил также одним из сценаристов ленты. Лента начинается как криминальный триллер — два брата грабят банк, берут в заложники семью священника и скрываются от полиции. На границе США с Мексикой они решают провести ночь в придорожном баре, однако выясняется, что заведением управляет нежить, подчиняющаяся королеве вампиров Сантанико Пандемониум (Сальма Хайек).

Вторую строчку занял хоррор 1992 года "Дракула" с Гэри Олдманом, Вайноной Райдер, Энтони Хопкинсом, Киану Ривзом и Ричардом Грантом. Фильм снят Фрэнсисом Фордом Копполой по мотивам одноименного романа Брэма Стокера 1897 года.

На третьем месте — "Интервью с вампиром", в котором снялись Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер. Картина основана на одноименной книге писательницы Энн Райс, вышедшей в 1976 году.

В первую десятку также вошли ленты "Впусти меня", "Хронос", "Девушка возвращается одна ночью домой", "Носферату: Призрак ночи", "Голод", "Пропащие ребята" и "Выживут только любовники". За ними следуют картины "Почти стемнело", "Жажда", "Блэйд", "Бал вампиров", "Тень вампира", "Реальные упыри", "Кровь для Дракулы", полнометражка "Баффи — истребительница вампиров" и "Поцелуй вампира".

Завершает рейтинг фильм 2007 года "30 дней ночи".