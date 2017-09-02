Портал Vulture составил список лучших хорроров, появившихся в широком прокате с начала 2017 года. В него вошли 14 кинолент.

По словам автора перечня, одним из главных фильмов ужасов года стала картина "Прочь" режиссера Джордана Пила. В картине рассказывается о знакомстве молодого чернокожего фотографа с богатыми родителями белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители "высшего общества" — закоренелые расисты.

В список также вошли ленты "Сплит", "Сырое", "Предварительная месть", "Озеро Бодом", "Смертоносная земля", "Оно приходит ночью", "Гончие любви", "Новая эра Z", "Дары смерти", "Песнь тьмы", "Февраль", "Берлинский синдром" и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

В июне американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из 12 лучших кинокартин первой половины 2017 года. Лидером списка также стал хоррор "Прочь".