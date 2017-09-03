С 7 по 17 сентября в столице проходит Рижский Международный кинофестиваль. Программа фестиваля -

очень большая и разнообразная. Портал DELFI выбрал фильмы, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

По ту сторону надежды

Foto: Kadrs no filmas

Бродяжническая драма гуманиста Аки Каурисмяки о сирийском беженце в Финляндии, которго гоняют, как дворнягу. Умиротворенная картина без строгости и обвинения смешит, печалит и ласкает глаз.

Кино Каурисмяки – босяцко-философский рассказ про маленьких и обездоленных людях – извечный символ русского гуманизма, хоть фильм и финский. Кто не посмотрит, видимо, безнадежен, ибо "По ту сторону надежды" – тихий призыв к милосердию, блестящая жемчужина фестиваля и, возможно, лучший фильм года.

Для кого: для неравнодушных

Аритмия

Foto: Kadrs no filmas

Тонкая, честная трагикомедия о том, как спасаешь жизни других, а своя рушится, как быть, когда любимая женщина все решила, когда "нельзя все делать по инструкции" и когда хочется просто по-человечески обнять.

Фильм Бориса Хлебникова ("Коктебель", "Долгая счастливая жизнь") – чуткая драма об ответственности, любви и бюрократии, полная открытости и сентиментальности, комизма и хулиганства. Ни гнева, ни ненависти, ни грязи, а все художественные усилия направлены на изображение узнаваемой, но в то же время чужой жизни (жизни врачей: Олег – на скорой, Катя – в приемном покое), в которой все разлито и перемешано, где люди и виновны, и невинны, где есть место мукам и любви, нежности и состраданию. "Аритмия" – проза с мощнейшим финалом, скользящая от жанра к жанру, где есть ум, простодушие, смех и слезы. Кто болен кино – смотреть!

Для кого: для приунывших

Человек по имени Уве

Foto: Kadrs no filmas

Житейская, сентиментальная драма об одиночестве, уходящем времени и о том, как друзей может поссорить марка автомобиля. Главный герой – старик-механик, похожий на упрямого и вечно сердитого таксиста из "Брата 2". Единственный, кому он может пожаловаться, – могила любимой жены.

Картина, духом похожая на "Гран Торино" и "Побег из Шоушенка", но со шведской лысиной, имеет одно из самых емких изображений жизни: церковь – с одной стороны играют свадьбу, с другой – выносят гроб.

Для кого: для надеющихся

Черный кот

Foto: Kadrs no filmas

Неожиданный выбор не самой выдающейся картины черно-белой эпохи, но безоговорочно заслуживающей внимания. Дракула бросает вызов монстру Франкенштейна. Злодеи разыгрывают шахматную партию на девушку, ожидающую сатанинского ритуала. Персонажи заперты в доме, где даже телефон мертв.

"Лучше быть испуганным, чем пораненным", – фраза, отражающая всю суть просмотра фильмов ужасов. Странное, мрачное, зловещее кино о мести и всякой чертовщине. Картина с Белой Лугоши, Борисом Карлоффом и великой органной "Токкатой и фугой" Баха пропитана мистицизмом, хоть и излишне богата мелодраматизмом.

Для кого: для поклонников классики

Глаза без лица

Foto: Kadrs no filmas

Меланхоличная и страшная история о хирурге, который одержим изуродованным лицом своей дочери, стыдливо носящей безликую маску и плавающей как призрак по коридорам замка. Робкая, обезображенная девушка является чуть ли не пленницей своего отца, производящего операции над невинными и обманутыми жертвами.

Забытая, сюрреалистичная классика об извращенной иллюзии создания нечто совершенного. А натуралистично показанная операция наверняка напомнит зрителю о "Кожаном лице". Атмосферная, элегантная, мистическая кинолента об одиночестве и вине, тут и там похожая на жутики и триллеры, как "Франкенштейн", "Психо", "Без лица" и "Кожа, в которой я живу".

Для кого: для франкофилов