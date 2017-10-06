Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Таким образом, картина окажется в числе номинантов наряду с конкурентами из еще 91 страны.

В пресс-службе киноакадемии сообщили 5 октября, что заявки в категорию, в которой участвует российская картина, подали рекордное число стран - 92. Шорт-лист номинантов, как сообщает "Интерфакс", будет объявлен 23 января 2018 года.

Продюсером фильма "Нелюбовь" является Александр Роднянский. Как ранее сообщали "Ведомости", помимо этого фильма, от Сербии на "Оскар" выдвинут еще один фильм продюсера - "Реквием по госпоже Ю".

Юбилейная 90-я церемония вручении премии "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года. Пять картин, выдвинутых на премию в каждой номинации, объявят 23 января.