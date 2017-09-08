На главную роль приглашена Сара Полсон - она сыграет молодую версию медсестры Милдрэд Рэтчед, еще до ее превращения в монстра. Исполнительным продюсером стал Майкл Дуглас, работавший над оригинальным "Гнездом". Как выяснил The Hollywood Reporter, каждый из сезонов сериала будет состоять из 18 эпизодов.

Напомним, драма Милоша Формана "Полет над гнездом кукушки" ("Пролетая над гнездом кукушки" по одноименному роману Кен Кизи вышел в 1975 году. Картина, главные роли в которой сыграли Джек Николсон, Луиза Флетчер, получил пять "Оскаров" и пять главных наград "Золотой глобус". Экранизацию признали одним из важнейших событий "новой волны" американского кинематографа.

В то же время Кен Кизи был недоволен тем, что "продюсеры испортили его историю" и сменили персонаж, от имени которого идет повествование в романе. Писатель признавался, что никогда не смотрел фильм, а после премьеры избегал общения с членами съемочной группы. Обиженный Милош Форман в нарушение традиции не стал благодарить его на церемонии вручения "Оскара".