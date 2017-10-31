Популярный американский сериал "Карточный домик" завершится на текущем - шестом по счету - сезоне. Как сообщает портал Variety, такое решение руководство видеосервиса Netflix приняло после скандала, разгоревшегося вокруг главной звезды телешоу - Кевина Спейси.

Впрочем, для фанатов сериала есть и утешительные новости: по данным The Wrap, Netflix собирается выпустить спин-офф о Даге Стемпере (в исполнении Майкла Келли), помощнике главного героя Фрэнка Андервуда (его играет Кевин Спейси).

Накануне в прессе появились сообщения о том, что актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах в 1986 году. Рэппу на тот момент было лишь 14 лет и он только начинал свою карьеру в кино. 46-летний Рэпп рассказал журналистам, что Спейси сексуально домогался его, когда они в середине 1980-х годов вместе играли в одном из мюзиклов в театре на Бродвее. Однажды Спейси пригласил юного коллегу на вечеринку к себе домой. Когда гости разошлись, Спейси уложил подростка на кровать и лег сверху, пытаясь соблазнить его. Рэппу удалось оттолкнуть Спейси и спастись бегством, так как тот был сильно пьян. "Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я шокирован этой историей. Честно говоря, я не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад", - ответил на это Спейси, извинившись за случившееся.

В Netflix выразили глубокую озабоченность в связи с появившимися обвинениями в адрес титулованного актера. Руководители компании в тот же день прибыли на съемочную площадку сериала в Балтиморе, чтобы убедиться в том, что другие актеры и участники съемок "чувствуют себя в безопасности". Сам Спейси на территории студии пока не появлялся.

Один из создателей сериала, сценарист Бо Уиллимон, заявил, что относится очень серьезно к выдвинутым обвинениям, однако никогда не замечал за Кевином Спейси неподобающего поведения.