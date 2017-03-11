Премьера фильма – открытое мероприятие, билеты на которое могут приобрести (здесь) все желающие посмотреть фильм и принять участие в afterparty с актерами и творческой группой в клубе "9. vilnis".

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Премьерные показы фильма с участием актеров и творческой группы пройдут и в других кинотеатрах Риги и Латвии: 23 марта - в кинотеатре "Cinamon", 24 марта - в "Multikino" (Рига), 25 марта - в кинотеатре "Silverscreen" (Резекне и Даугавпилс), 26 марта - в кинотеатре "Lora" (Сигулда), 27 марта - в концертном зале "Cēsis", в кинотеатре "Gaisma" (Валмиера), 29 марта - в кинотеатре "Splendid Palace" (Рига), 1 апреля - в кинотеатре "Balle" (Лиепая) и кинотеатре "Kino Rio" (Вентспилс).

"То, что они не видят" - психологическая драма с элементами научной фантастики. В основе сюжета – рассказ о медсестре, которая влюбляется в своего пациента - молодого ученого Николя, попавшего в кому в процессе разработки искусственного интеллекта. Николя предстоит долгое выздоровление, а обоим героям – сложный путь к взаимному доверию, который осложняет изобретение ученого – искусственный интеллект "Анна", развитое настолько, что самовольно вмешивается в отношения героев, чтобы Николя принадлежал только ей.

Foto: Publicitātes foto

На фото: Арнис Лицитис и Станислав Токалов - рабочий момент со съемок.

Режиссер Станислав Токалов в 2014 году был удостоен национальной премии Большой Кристап за свой первый короткометражный фильм "Простые надежды" ("Mazliet ilgāk"); весной 2016 года состоялась премьера его документального фильма о великом шахматисте - "Михаил Таль. Издалека".

Фильм профинансировали Национальный центр кино и Государственный фонд культурного капитала, а также частные инвесторы и сторонники проекта на платформе коллективного финансирования "Projektu banka". Продюсер фильма – студия Ego Media.