Проморолик седьмого сезона "Игры престолов" стал самым просматриваемым трейлером в истории телевидения. Об этом Deadline сообщили в пресс-службе канала HBO.

Двухминутный клип набрал 61 миллион просмотров за первые 24 часа после его публикации на YouTube. Отмечается, что это рекорд для трейлера любого телевизионного шоу.

Видео появилось в сети 24 мая. В нем один из главных героев сериала Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.

"Игра престолов" выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной, восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина.