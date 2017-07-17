Главную роль в культовом сериале "Доктор Кто" впервые сыграет женщина - британская актриса Джоди Уитакер. После мужского финала Уимблдонского теннисного турнира телеканал Би-би-си показал трейлер к следующему сезону с ее участием.

Питер Капальди, который исполнял роль Доктора с 2013 года и в последний раз снимется в специальной рождественской серии, где и произойдет его регенерация в женщину. Звезде сериала "Убийство на пляже" (Broadchurch) на съемках "Доктора Кто" предстоит встретиться со старым знакомым, создателем "Убийства на пляже" Крисом Чинболлом, а также Дэвидом Теннатом, который играл десятого по счету Доктора.

"Я вне себя от восторга и готова отправиться в это эпохальное путешествие с Крисом и всеми фанатами Доктора Кто, - заявила 35-летняя Уитакер. - Я совершенно ошеломлена, как феминистка, как женщина, как актриса, наконец, просто как человек, который постоянно хочет чего-то достичь, принимает вызов, не хочет оставаться в рамках, которые ему определяют".

Она также призналась, что, обсуждая роль со своим мужем и агентом, использовала кодовое слово "Клуни", по ассоциации с "культовым актером" Джорджем Клуни. "Я всегда знал, что 13-м Доктором станет женщина, и я в восторге, что нам удалось заполучить главного кандидата на эту роль, - заявил Крис Чибнолл, который будет продюсировать Доктора вместо Стивена Моффата, покидающего сериал вместе с Капальди. - Ее кинопробы на Доктора Кто просто поразили нас. Джоди так востребована, она такая смешная, находчивая, она вдохнет в эту роль тепло и силу".

Капальди также говорил, что хотел бы увидеть в роли следующего Доктора женщину. "Все, кто знаком с работой Джоди Уитакер, подтвердят, что она - замечательная актриса, полная очарования и глубоко индивидуальная, - отметил он. - И главное - она так подходит для этой особенной роли. Она будет отличным Доктором".

Преданные поклонники Доктора Кто немедленно отреагировали на новость о Джоди Уитакер в соцсетях. Одни заявили, что теперь с удвоенным интересом будут смотреть сериал, другие выразили недовольство новым составом, отметив, что Доктора должен непременно играть мужчина, и теперь не стоит включать телевизор.

"Разумеется, я очень довольна тем, что нового Доктора будет играть женщина, - сказала писательница Дженни Колган, работавшая в последнее время над книгами и радиопостановками "Доктора Кто". - Стивен Моффат давно к этому вел дело, так что сейчас самое время".

Уитакер снялась в роли Бет Латимер, матери убитого мальчика, в трех сериях криминальной драмы "Убийство на пляже", созданной по заказу телеканала ITV.

Помимо телесериалов, Уитакер снималась и на большом экране, в фильмах "Один день" (One Day), "Чужие на районе" (Attack the Block) и "Одноклассницы и тайна пиратского золота" (St Trinian's). А дебютировала она в картине "Венера" в 2006 году, где снялась вместе с Питером О'Тулом.

По сложившейся традиции каждый Доктор Кто облачен в присущий только ему наряд. В рекламном ролике Джоди облачена в плащ, однако, по ее собственным словам, это не окончательный наряд, и она сама еще не знает, во что будет одета.