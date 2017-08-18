С американским режиссером Стивеном Долдри ведутся переговоры по поводу съемок картины, в которой будет рассказано о персонаже "Звездных войн" Оби-Ван Кеноби, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам источников, переговоры находятся на ранней стадии и пока у проекта нет сценария. Если Долдри даст согласие, он займется разработкой концепции картины и будет участвовать в написании сценария совместно с Lucasfilm.

Отдельный фильм про Оби-Ван Кеноби - один из нескольких совместных проектов Lucasfilm и Disney, выходящих за рамки новой трилогии о "Звездных войнах".

Ранее Юэн Макгрегор заявлял, что готов продолжить играть Оби-Ван Кеноби в будущем, однако пока непонятно, кого создатели новой ленты выберут на роли, поскольку нет сценария.

Оби-Ван (Бен) Кеноби - один из самых заметных персонажей "Звездных войн". Он появляется в шести фильмах саги. В эпизодах IV-VI роль Оби-Ван (Бен) Кеноби исполнял британский актер Алек Гиннесс, в эпизодах I-III, VII - шотландский актер Юэн Макгрегор. Впервые Кеноби появляется в оригинальной трилогии, он ведет отшельнический образ жизни, а затем обучает Люка Скайуокера искусству джедаев.

Стивен Долдри наиболее известен по своим картинам "Билли Эллиот", "Часы" и "Чтец". Он был номинирован на "Оскар" за фильмы "Часы" и "Чтец".