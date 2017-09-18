Сериалу "Рассказ служанки" присуждена премия "Эмми" в главной номинации, передает Reuters. При этом исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации "Лучшая актриса драматического сериала".

Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации "лучшая актриса" в этом жанре.

Приз в номинации "лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун за работу в сериале "Это мы", а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале "Атланта".

Лучшим мини-сериалом признана работа "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории "Лучшая актриса в мини-сериале". Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".

Премии в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" удостоен Алек Болдуин за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу "Субботним вечером в прямом эфире". За пародирование в этом же шоу соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон приз достался Кейт Маккиннон.

Номинанты на премию "Эмми" были объявлены в июле. 69-я церемония вручения награды состоялась 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Премия "Эмми" за выдающиеся достижения в шоу и сериалах является главной наградой в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.