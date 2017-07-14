В Лос-Анджелесе объявили номинантов, которые поборются за премию "Эмми" в 2017 году. Онлайн-трансляцию мероприятия провел ABC News.

В категории "Лучшая драма" представлены сериалы "Лучше звоните Солу", "Корона", "Рассказ служанки", "Карточный домик", "Очень странные дела", "Это мы" и "Мир Дикого Запада".

В номинации "Лучшая комедия" выдвинуты "Атланта", "Черная комедия", "Мастер не на все руки", "Американская семейка", "Кремниевая долина", "Несгибаемая Кимми Шмидт" и "Вице-президент".

За звание "Лучший актер драмы" поборются Мэттью Риз ("Американцы"), Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу"), Кевин Спейси ("Карточный домик"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован"), Энтони Хопкинс ("Мир Дикого Запада"), а также Стерлинг Браун и Майло Вентимилья ("Это мы").

В категории "Лучшая драматическая актриса" выдвинуты Кери Рассел ("Американцы"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада"), Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство") и Робин Райт ("Карточный домик").

Номинантов объявляли актеры Шемар Мур ("Мыслить как преступник") и Анна Кламски ("Вице-президент", "Ганнибал").

Полный список артистов и сериалов опубликован на сайте награды.

69-я церемония вручения "Эмми" состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Мероприятие проведет телеведущий Стивен Кольбер.

В 2016 году эпизод "Битва бастардов" сериала "Игра престолов" получил три награды "Эмми" — за лучшие сценарий драматического сериала, режиссуру и спецэффекты. Стартовая серия четвертого сезона "Шерлока" "Безобразная невеста" была признана лучшим телефильмом года.

Премия "Эмми" за выдающиеся достижения в шоу и сериалах — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.