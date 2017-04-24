На официальной странице фильма "Аватар" в Facebook опубликованы даты премьер четырех сиквелов картины.

В подписи, размещенной под фотографией создателя самой кассовой картины в истории кино Джеймса Кэмерона и съемочной группы говорится, что "Аватар-2" выйдет 18 декабря 2020 года, а премьера "Аватара-3" состоится 17 декабря 2021 года. Выхода "Аватара-4" зрители могут ожидать 20 декабря 2024 года, "Аватар-5" появится на экранах 19 декабря 2025 года, заверяют создатели ленты.

В прошлом году создатель самой кассовой картины в истории кино Джеймс Кэмерон сообщал что "Аватар-2" выйдет на экраны на Рождество 2018 года, "Аватар-3" - в декабре 2020 года, "Аватар-4" - на Рождество 2022-го, а премьера "Аватара-5" состоится в конце 2023 года. Режиссер отмечал, что каждый фильм будет представлять собой отдельную историю, но вместе они составят полную сагу.

До этого сообщалось, что премьера первой части второго "Аватара" может состояться в декабре 2016 года, однако позже стало понятно, что создатели не уложатся в сроки. Позже Кэмерон заявлял, что первый фильм трилогии планируется выпустить на Рождество в декабре 2017 года, но потом дата выходf картины была перенесена на неопределенный срок.

Фильм "Аватар" с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в главных ролях вышел в 2009 году и стал самым кассовым в истории, заработав в мировом прокате 2,8 млрд долларов. Картина была номинирована на девять премий "Оскар" и победила в трех категориях - "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая работа художника-постановщика".