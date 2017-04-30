Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил в интервью газете Sydney Morning Herald, что работает над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. Стоун намерен рассказать американцам об альтернативной точке зрения — взглядах российского лидера.

Известно, что Стоун встречался с Путиным во время работы над своим предыдущим фильмом об Эдварде Сноудене, укрывшемся в России разоблачителе систем слежки в АНБ США. Однако о производстве нового фильма пока официально не объявлялось, отмечает РИА "Новости".

Стоун заявил: "Господин Путин — один из самых важных мировых лидеров. И поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать". Он добавил, что это не столько документальный фильм, сколько беседа в форме вопросов и ответов.

Стоун собирается показать отношение Путина к событиям в мире с того момента, как он впервые занял пост президента РФ в 2000 году. "Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали", подчеркивает Стоун.

По его словам, съемочная группа встречалась с президентом РФ четыре раза за два года. Стоун считает, что они "отдали должное" Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения РФ, в надежде предотвратить непонимание.

Как пояснил Стоун, он "изначально обсуждал с Путиным дело (бывшего агента спецслужб США Эдварда) Сноудена" — это помогло создать атмосферу доверия. Путин, по словам Стоуна, считает, что он не будет сильно редактировать его речь.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы. Героями его фильмов, в частности, были главы трех администраций США: Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.