Ранее сообщалось сразу о двух серьезных потерях сериала: во-первых, после десятого сезона из проекта уходит его создатель Стивен Моффат, его заменит Крис Чибнелл; во-вторых, сериал лишится исполнителя главной роли Питера Капальди.

Новый исполнитель Доктора Кто пока не выбран. СМИ называли среди вероятных преемников Капальди Тильду Суинтон, Криса Маршалла, Оливию Колман, Бена Уишоу, Эндрю Скотта, Идриса Эльбу, Мишель Гомес и Аманду Эббингтон.

Премьера сериала "Доктор Кто" состоялась в 1963 году. Оригинальный сериал об инопланетном путешественнике во времени выходил до 1989 года. Возобновили показ проекта в 2005 году.