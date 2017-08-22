На канале BBC в YouTube опубликован первый трейлер сериала Strike, в основе которого лежит криминальный роман Джоан Роулинг "Зов кукушки".

Писательница опубликовала роман о ветеране войны, частном детективе Корморане Страйке, в апреле 2013 года под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, но спустя три месяца авторство было раскрыто. Завязка истории несколько напоминает сюжет комедийного боевика "Смертельное оружие" - главный герой расследует загадочную смерть девушки, упавшей с балкона, и отказывается принимать официальную версию о самоубийстве.

В экранизации BBC Корморана Страйка сыграл британский актер Том Берк, его партнершей стала Холлидей Грейнджер. Премьера состоится на канале BBC One 27 августа.

Роулинг опубликовала второй роман из серии, "Шелкопряд", в 2014 году. Спустя год вышла третья книга - "Карьера зла". Весной 2017 года писательница анонсировала еще одну книгу с названием "Смертельный белый".