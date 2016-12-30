По мнению аналитиков, инвесторы потеряли на "Бен Гуре" около 120 миллионов долларов. На производство ленты было потрачено 110 миллионов долларов плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате картина собрала 94,1 миллиона долларов, окупив 43 процента расходов.

На втором месте — фильм Стивена Спилберга "Большой и добрый великан". Он окупился на 64 процента, а потери составили около 100 миллионов долларов. На третьей строчке — "Боги Египта" Алекса Пройаса с убытком в 90 миллионов долларов.

Среди других разорительных фильмов 2016 года — "Союзники" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери около 80 миллионов долларов), "Охотники за привидениями" Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина (убыток около 70 миллионов долларов).